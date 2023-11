Na powtórkach dokładnie widać, że Radosław Murawski miał w nienaturalny sposób ułożoną rękę - niemal prostopadle odstającą od obrysu ciała - a piłka trafiła go w okolice bicepsa. Zgodnie z aktualnymi interpretacjami należy ocenić to jako przewinienie, zwłaszcza że futbolówka została zagrana z daleka i leciała dość długo. Piłkarz Lecha miał dużo czasu na schowanie rąk, a jednak tego nie zrobił i trudno zrozumieć, dlaczego miał ułożone ręce w taki, a nie inny sposób.

Legia Warszawa skrzywdzona przez sędziego? Wielka kontrowersja w hicie Ekstraklasy

W związku z tym, uważam że sędziowie VAR, których funkcję pełnili Tomasz Musiał i Marcin Borkowski , powinni podjąć interwencję i po wideoweryfikacji powinien być odgwizdany rzut karny dla Legii Warszawa . Co ważne, po tym zdarzeniu gra została szybko wznowiona, więc albo arbitrzy VAR szybko sprawdzili to zdarzenie, albo - niestety - nie dostrzegli przewinienia.

Kontrowersja w hicie Legia Warszawa - Lech Poznań. Czy VAR powinien interweniować?

Jednak, gdyby sędziowie tak ocenili to starcie, to mimo wszystko bylibyśmy świadkami interwencji VAR do potencjalnego rzutu karnego. Z racji tego, że przed tym miałoby dojść do potencjalnego przewinienia, to finalnie Piotr Lasyk odgwizdałby rzut wolny dla Lecha. Niestety, wszystko na to wskazuje, że sędziowie prawdopodobnie nie widzieli tego zdarzenia, bądź ocenili, że kontakt piłki z ręką był przepisowy i dozwolony.