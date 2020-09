Mistrzowie Polski, po zwolnieniu Aleksandara Vukovicia, postawili na Czesława Michniewicza. Były selekcjoner reprezentacji Polski Franciszek Smuda doradzał im inaczej: - Legia powinna powierzyć zespół Jackowi Zielińskiemu, a Vuković mógłby być jego asystentem - uważa w rozmowie z Interią.

Trener Smuda zna dobrze Jacka Zielińskiego, który był jego asystentem w kadrze podczas przygotowań i w trakcie Euro 2012.

- Jacek to doświadczony trener. Wspólnie z Vukoviciem łatwo by wyprowadzili zespół kryzysu. To byłby świetny duet trenerów, który uzupełniałby się nawzajem - uważa Franz.

Wskazuje też na inne cechy Zielińskiego.

- Jacek jest dobrym człowiekiem, ma dobry charakter. Dzięki temu na pewno by sobie ułożył stosunki z piłkarzami, szatnia zaakceptowałaby go na sto procent - podkreśla eksselekcjoner. - Na dodatek, awansując Zielińskiego do pierwszego zespołu Legia zaoszczędziłaby sporo, bo nie musiałaby zatrudniać nikogo spoza klubu. Sportowo byłoby to również dobre rozwiązanie.

Jacek Zieliński jest dyrektorem Akademii Legia Warszawa.

