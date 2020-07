Pogoń Szczecin znów lepsza od Legii. W trzecim meczu tego sezonu między tymi drużynami warszawski zespół po raz trzeci dał się ograć drużynie z Pomorza. Nowy mistrz Polski zagrał jednak w rezerwowym składzie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Mateusz Wieteska: Mecz był pod nasze dyktando. Wideo Legia.com

Relacja na żywo z meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin



Relacja na żywo z meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin na urządzenia mobilne

Reklama

W przypadku Legii ten mecz wyglądał tak jak ostatnie dni roku szkolnego. Oceny zostały już wystawione, można więc odpuścić sobie ostatnie zajęcia i poczekać w spokoju na rozdanie świadectw. Trener Aleksandar Vuković niczym nauczyciel wykorzystał ten czas, aby przyjrzeć się jeszcze niektórym uczniom, czy nadają się, aby wkrótce przeskoczyć trzy klasy wyżej - z III ligi do Ekstraklasy.

Nowy mistrz Polski zagrał w składzie mocno rezerwowym, odmłodzonym, przyszłościowym. W wyjściowej "jedenastce" znalazło się tylko trzech piłkarzy, którzy w tym sezonie zagrali co najmniej dziesięć meczów w pierwszej drużynie - Mateusz Wieteska, Paweł Stolarski i Luis Rocha. W bramce stanął doświadczony Radosław Cierzniak. Reszta to zawodnicy wchodzący do zespołu po transferach albo stażu w legijnej akademii.

Pogoń nie walczyła o nic. Jej skład był jednak bardziej zbliżony do normalnego. U szczecinian widać było też większą motywację. Grali ostatni mecz sezonu, w którym mieli walczyć o występ w europejskich pucharach, a skończyło się na miejscu w dolnej części grupy mistrzowskiej. Zwycięstwo nad mistrzem Polski, bez względu na to w jakich okolicznościach, zawsze zapewnia sportową radość.

Spotkanie przypominało mecz sparingowy. Od początku widać było lekką przewagę bardziej doświadczonych gości. W pierwszej połowie legioniści nie oddali celnego strzału na bramkę Dante Stipicy. Jak na zespół, który w tym sezonie gromił u siebie większość rywali to rozczarowanie. Najlepszą okazję stworzył tuż przed przerwą Maciej Rosołek. Jeden z młodych zawodników Legii wdarł się z piłką w pole karne i podał do Mateusza Cholewiaka, który przestrzelił z kilku metrów.