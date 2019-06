Piłkarze Legii od testów medycznych rozpoczęli przygotowania do sezonu. Tego dnia rano z kolegami z drużyny pożegnał się Arkadiusz Malarz. Doszło również do zmian w sztabie szkoleniowym, do którego dołączył m.in. były bramkarz warszawskiego zespołu Jan Mucha.

W poprzednim sezonie legionistom nie udało się obronić mistrzostwa Polski. Drużyna zajęła drugie miejsce i już wiadomo, że do nowych rozgrywek przystąpi znacznie zmieniona.

Z drużyną już wcześniej rozstał się m.in. Michał Kucharczyk, a ostatnio klub poinformował również o odejściu innych zasłużonych dla Legii piłkarzy - bramkarza Arkadiusza Malarza oraz Miroslava Radovica. Z klubu odeszli też Fin Kasper Hamalainen, Czech Adam Hlouszek i utalentowany Sebastian Szymański, który przeszedł do Dynama Moskwa.

Do zmian doszło w sztabie trenerskim, na którego czele stoją pierwszy szkoleniowiec Aleksandar Vukovic i jego asystent Marek Saganowski.

Do tego grona - jak poinformowano w sobotę - dołączyli Serb Aleksandar Radunovic, były piłkarz m.in. Korony Kielce i ŁKS Łódź, w roli asystenta pierwszego trenera oraz doskonale znany na Łazienkowskiej były bramkarz tego zespołu i reprezentacji Słowacji Jan Mucha, który będzie asystentem trenera bramkarzy Krzysztofa Dowhania. Obaj są z zespołem już od początku przygotowań do sezonu.

Wcześniej do sztabu szkoleniowego dołączył Łukasz Bortnik, który został szefem przygotowania fizycznego.

"Wspólnie z drużyną wykonujemy bardzo szeroki wachlarz testów. Koncentrując się na samym przygotowaniu motorycznym, robimy pomiary oceniające zdolności zawodników do wykonywania wysiłku tlenowego. Mamy także testy na bieżni, testy funkcjonalne, które wykrywają ewentualne ryzyko kontuzji u zawodników i ukierunkowują indywidualną pracę z nimi" - przekazał Bortnik, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Z Legią przygotowują się też piłkarze, którzy wrócili z wypożyczenia do innych klubów, m.in. francuski napastnik posiadający też iworyjskie obywatelstwo Vamara Sanogo (ostatnio Zagłębie Sosnowiec) czy mający za sobą grę w Nowej Zelandii Michał Kopczyński (Wellington Phoenix).

Na niedzielę zaplanowano kolejną część testów, a w poniedziałek drużyna rozpocznie zgrupowanie w oddalonej 60 kilometrów od Warszawy Warce, które potrwa do 22 czerwca.

Po trzech dniach przerwy legioniści znów wyjadą, tym razem do austriackiego Leogang. Zagraniczne zgrupowanie potrwa do 3 lipca.

Jak poinformował klub, na początku przygotowań i podczas obozu w Warce sztab szkoleniowy nie będzie korzystał z zawodników, którzy ostatnio rozgrywali mecze reprezentacyjne. Są nimi Artur Jędrzejczyk, Węgier Dominik Nagy, Czarnogórzec Marko Veszović i pozyskany z Górnika Zabrze Gruzin Walerian Gwilia.

Do zespołu później dołączą również uczestnicy młodzieżowych mistrzostw Europy U-21, rozpoczynających się 16 czerwca we Włoszech, czyli Mateusz Wieteska i Chorwat Sandro Kulenovic.

