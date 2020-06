​Legia Warszawa - Piast Gliwice w 33. kolejce Ekstraklasy. Mecz trwa

W spotkaniu 33. kolejki PKO Ekstraklasy Legia Warszawa podejmuje Piasta Gliwice. Gospodarze dziś mogą sobie zapewnić tytuł mistrza Polski. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Mięciel dla Interii: Legia na pewno będzie mistrzem. Wideo TV Interia

Kliknij, by przejść do relacji na żywo z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice

Reklama

Relacja na żywo na urządzenia mobilne



W niemal zgodnej opinii obserwatorów przy Łazienkowskiej spotyka się obecny z przyszłym mistrzem kraju. Już tylko kataklizm mógłby zatarasować Legii drogę po triumf w sezonie 2019/20.

Trzeba też przypomnieć, że wcześniejsze mecze z legionistami gliwiczanie rozstrzygali w tym sezonie na swoją korzyść. U siebie wygrali jesienią 2-0, w gościnie wiosną 2-1.

PKO Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz





Zdjęcie Zatrzymać Luquinhasa? Nie lada wyzwanie / Jan Bielecki / East News



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.