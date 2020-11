W czwartym kolejnym meczu Legia nie potrafiła poradzić sobie z Piastem Gliwice. Mistrzowie Polski dwa razy obejmowali prowadzenie i dwa razy je tracili. Remis 2-2 zepchnął legionistów na drugie miejsce w tabeli.

"Panowie! Stoimy, czekamy aż nam drugą wp...." - krzyknął po kolejnej groźnej akcji Legii obrońca Piasta Jakub Czerwiński. Chwilę wcześniej Paweł Wszołek strzelił minimalnie niecelnie. Druga bramka dla mistrzów Polski wisiała na włosku. Była dopiero 17. minuta. Na bramkę gości sunął atak za atakiem. Trudno się było dziwić zdenerwowaniu stopera gliwiczan.

Od początku meczu legioniści ruszyli do ofensywy. Cudów w bramce dokonywał Frantisek Plach. Już w czwartej minucie z trudem zablokował uderzenie Michała Karbownika. Potem cały czas musiał zachować czujność. W 13. minucie najpierw obronił uderzenie Bartosza Kapustki. Odbił piłkę. Były sareprezentant Polski strzelił jeszcze raz. Tym razem Plach był bezradny. Legia objęła prowadzenie.

Piast nie miał argumentów, żeby przeciwstawić się dominującym gospodarzom. Atakował sporadycznie. W 28. minucie groźnie uderzył zza pola karnego Jakub Świerczok. Piłka wyszła na rzut rożny. Precyzyjne podanie Gerarda Badii i w polu karnym wszystkich przeskoczył Piotr Malarczyk. Z trzech metrów skierował piłkę do bramki. Wyrównanie. Okrzyki Czerwińskiego jednak przyniosły skutek.

Ale mimo to obraz gry nieznacznie się zmienił. Inicjatywa wciąż należała do stołecznej drużyny. Brylował tak jak w ostatnich spotkaniach Filip Mladenović. Podania Serba zawsze wywoływały stan zagrożenia pod bramką Placha. To on zagrał Kapustce przy akcji bramkowej. W 39. minucie do piłki podanej przez Mladenovicia efektownym szczupakiem rzucił się Tomas Pekhart. Bramkarz Piasta okazał się lepszy.

W pierwszej połowie Legia zagrała na niezłym ligowym poziomie, może najlepiej w tym sezonie. Nie prowadziła, bo miała przeciw sobie Placha. Solidnie też grał Czerwiński.

Po przerwie mecz wyglądał podobnie. Na początku napór Legii i Piast znajdujący się w defensywie. Nie minął kwadrans gospodarze prowadzili. Piłkę ręką w polu karnym zagrał Czerwiński. Sędzia Bartosz Frankowski nie zauważył przewinienia, dopiero po sygnale z wozu VAR obejrzał akcję w powtórce. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Pekahart. Wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy Ekstraklasy. Czech zdobył dziewiątego gola w tym sezonie.

Tempo meczu siadło. Sporo było fauli, prostych błędów w zagraniach obu drużyn. Z czasem piłkarze Piasta częściej byli obecni na połowie Legii. Atakowali, oddawali strzały, długo Boruc nie dał się pokonać. W 80. minucie kolejna akcja ubiegłorocznych mistrzów Polski przyniosła prowadzenie. Piękny i mocny strzał z pola karnego Świerczoka dał Piastowi wyrównanie.

W ostatnich minutach mecz zrobił się emocjonujący. Najlepszą okazję do strzelenia gola miał Luquinhas. Po jego strzale w 90. minucie piękną parada popisał się - bohater meczu - Plach. W ten sposób Słowak uratował dla gliwiczan punkt.

Legia nie utrzymała prowadzenia w tabeli. Raków Częstochowa wyprzedza ją o punkt. Odkąd zespół przejął Czesław Michniewicz obrońcy tytułu pierwszy raz zremisowali ligowy mecz na własnym stadionie. Wciąż w tym czasie nie przegrali (pięć zwycięstw, dwa remisy). Michniewiczowi nie udało się przełamać złej serii ostatnich pojedynków z Piastem, z którym warszawski zespół nie wygrał czwartego kolejnego meczu.

Piast odbił się od dna tabeli. Zaprezentował się w Warszawie korzystnie. Dwa razy uciekł spod topora, dwa razy wyrównując. Nie jest to na pewno drużyną zasługującą na ostatnie miejsce w tabeli.

Olgierd Kwiatkowski z Warszawy

Legia Warszawa - Piast Gliwice 2-2 (1-1)

Bramki: 1-0 (14. Kapustka), 1-1 (28. Malarczyk), 2-1 (57. Pekhart, z karnego), 2-2 (79. Świerczok).

Legia: Artur Boruc - Josip Juranović, Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenović - Paweł Wszołek, Bartosz Kapustka, Andre Martins (81. Domagoj Antolić), Michał Karbownik (71. Bartosz Slisz), Luquinhas - Tomas Pekhart.

Piast: Frantisek Plach - Martin Konczkowski, Piotr Malarczyk, Jakub Czerwiński, Jakub Holubek - Gerard Badia (58. Tomasz Jodłowiec), Sebastian Milewski, Michał Chrapek (64. Tiago Alves), Patryk Sokołowski - Grzegorz Steczyk, Jakub Świerczok.

Żółte kartki: Martins, Kapustka - Legia, Badia, Sokołowski - Piast.

Sędziował: Bartosz Frankowski.

11. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-11-29 17:30 | Stadion: Stadion Miejski Legii Warszawa im. Piłsudskiego Legia Warszawa Piast Gliwice 2 2 DO PRZERWY 1-1 B. Kapustka 13' T. Pekhart 57' P. Malarczyk 29' J. Świerczok 79'

2 2 Legia Warszawa Piast Gliwice Boruc Juranović Lewczuk Jędrzejczyk Mladenović Wszołek Martins Karbownik Kapustka Luquinhas Pekhart Plach Konczkowski Czerwiński Malarczyk Holúbek Badía Sokołowski Chrapek Milewski Świerczok Steczyk SKŁADY Legia Warszawa Piast Gliwice Artur Boruc Frantiszek Plach Josip Juranović Martin Konczkowski Igor Lewczuk Jakub Czerwiński Artur Jędrzejczyk 29′ 29′ Piotr Malarczyk Filip Mladenović Jakub Holúbek Paweł Wszołek Gerard Badia Cortes 17′ 17′ 82′ 82′ Andre Renato Soares Martins 41′ 41′ Patryk Sokołowski 71′ 71′ Michał Karbownik 64′ 64′ Michał Chrapek 13′ 13′ 72′ 72′ Bartosz Kapustka 88′ 88′ Sebastian Milewski Lima Linhares Lucas Luquinhas 79′ 79′ Jakub Świerczok 57′ (k.) 57′ (k.) Tomasz Pekhart Dominik Steczyk REZERWOWI Cezary Miszta Jakub Szmatuła Paweł Stolarski 88′ 88′ Bartosz Rymaniak 71′ 71′ Bartosz Slisz Tomáš Huk 82′ 82′ Domagoj Antolić Tomasz Jodłowiec Ariel Mosór Patryk Lipski Mateusz Cholewiak Javier Hyjek Joel Valencia 64′ 64′ Tiago Alexandre Alves Rafael Lopes Arkadiusz Pyrka Maciej Rosołek Kristopher Vida