Tomasz Pekhart otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Badanie przeprowadzono podczas zgrupowania reprezentacji Czech. Tym samym potwierdziły się podejrzenia, jakie narastały od ponad tygodnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa: Tomas Pekhart: O Legii słyszałem same dobre rzeczy. Wideo TV Interia

Pierwsze niepokojące symptomy pojawiły się u zawodnika już 2 listopada. W przerwie ligowego meczu z Wartą Poznań zgłosił problemy z węchem. Mimo to wyszedł na drugą połowę i przebywał na murawie aż do 75. minuty.



Przed przerwą zdążył wpisać się na listę strzelców. Po końcowym gwizdku nikt jednak nie dyskutował o jego bramce. Skupiono się na fakcie, że piłkarz z objawami chorobowymi został przez sztab trenerski Legii posłany do gry.



Pekhart został poddany w Warszawie testom na obecność koronawirusa. Gdy wynik okazał się niejednoznaczny, zarządzono powtórzenie badania. W minioną niedzielę klub poinformował, że zawodnik jest zdrowy.



Od początku bieżącego tygodnia 31-letni napastnik przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Czech. Tam również dwukrotnie przeszedł test. Pierwszy dał wynik negatywny, drugi - potwierdził u zawodnika infekcję wirusem Sars-Cov-2.



"Przed rozpoczęciem treningów z kadrą narodową czeska federacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, koordynowała badania zawodników pod kątem wirusa SARS-CoV-2. Wynik testu Tomasa Pekharta był ujemny i pozwolił na jego treningi z reprezentacją. Kolejne badanie przeprowadzone zostało przed meczem z drużyną Niemiec i w tym wypadku wynik okazał się pozytywny. Zawodnik czuje się dobrze i pozostaje pod stałą obserwacją sztabu medycznego" - czytamy w komunikacie Legii.

Reklama

W środę wieczorem Czesi zmierzą się towarzysko w wyjazdowej potyczce z Niemcami.



UKi



PKO Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz