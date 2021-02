- Paweł znajdzie się w kadrze meczowej na mecz z Górnikiem. Jego zachowanie było nieodpowiednie, ale Paweł wyciągnął wnioski, przeprosił drużynę i wpłacił pieniądze na cel charytatywny. Temat jest zamknięty – powiedział trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz.

W przerwie ostatniego spotkania mistrzów Polski z Wisłą Płock doszło do scysji między 28-letnim pomocnikiem i trenerem. Zdenerwowany zapowiedzianą zmianą (Legia prowadziła 3-2, tracąc dwa gole w końcówce pierwszej połowy) Wszołek wdał się w ostrą dyskusję ze szkoleniowcem.

Wstawili się za Wszołkiem

Dwa dni później piłkarz wydał oświadczenie, że sprawa została załatwiona jeszcze w trakcie spotkania. "Z trenerem Michniewiczem podaliśmy sobie rękę, a z drugim trenerem odbyłem rozmowę po meczu" - napisał były reprezentant Polski.

- Piłka nożna jest grą opartą o duże emocje. Emocje powodują, że człowiek zachowuje się irracjonalnie - odniósł się w piątek do incydentu trener Legii. Zapowiedział, że Wszołek jedzie do Zabrza na mecz z Górnikiem - W dalszym ciągu liczę na niego. Znam go od ponad 10 lat. To bardzo dobry człowiek, profesjonalista. Rzadko spotyka się tak profesjonalnych zawodników - mówił Michniewicz o Wszołku

Zmieniliśmy mu nazwisko na Messi Muci, ponieważ ma dużo cech, które przypominają zawodników światowego formatu, czyli swobodę w operowaniu piłką, kreatywność. Michniewicz o Erneście Mucim

Pochwalił też zachowanie drużyny. - Rozmawiali z Pawłem. Wyjaśnili mu pewne rzeczy, bardzo się za nim wstawiali - powiedział szkoleniowiec lidera Ekstraklasy.

Nie Muci, a Messi

Do Zabrza pojedzie 22 zawodników Legii, w tym nowi piłkarze. W ostatnich dniach do zespołu dołączyło czterech graczy. Na razie tylko jeden z nich, ale z konieczności, zadebiutował w spotkaniu z Wisłą Płock. To obrońca Artem Szabanow, który zmienił Wszołka.

Z nabytków Michniewicz szczególnie chwali Albańczyka Ernesta Muciego. - Zmieniliśmy mu nazwisko na Messi Muci, ponieważ ma dużo cech, które przypominają zawodników światowego formatu, czyli swobodę w operowaniu piłką, kreatywność. Ale na razie zagrał w jednej grze kontrolnej, odbył kilka treningów. Zdaję sobie sprawę, że ten transfer jest obarczony ryzykiem, bo jeden zawodnik się szybko adoptuje, a drugi nie. W każdym razie w Legii każdego obowiązuje zasada: "Walcz, pracuj, bądź lepszy od konkurencji" - opowiadał Michniewicz.

Cały czas kontuzjowany jest najskuteczniejszy zawodnik w lidze Tomas Pekhart. Do gry w bramce wraca natomiast po kontuzji Artur Boruc.

Olgierd Kwiatkowski