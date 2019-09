Reprezentant Polski Paweł Wszołek podpisał dwuletni kontrakt z Legią Warszawa, poinformował klub na stronie internetowej. Mający za sobą występy w Serie A i Championship 27-letni prawy pomocnik ostatni sezon spędził na zapleczu Premier League w Queens Park Rangers. W kadrze narodowej wystąpił 11 razy.

"Bardzo się cieszę, że trafiłem do Legii Warszawa. Jest to klub, który zawsze walczy o najwyższe cele. Mam nadzieję, że będę mógł pomóc drużynie. Chcę udowodnić to na boisku" - mówił Wszołek, cytowany przez legia.com.

Bilans nowego zawodnika Legii to 53 mecze na poziomie Serie A, 106 spotkań w Championship oraz 60 występów w ekstraklasie (Polonia Warszawa), z której wyjechał już w wieku 21 lat, w 2013, roku jako jeden z najzdolniejszych polskich piłkarzy młodej generacji. We Włoszech skrzydłowy reprezentował barwy Sampdorii Genua i Hellas Werona, która po wypożyczeniu zdecydowała się na transfer definitywny. Kolejnym klubem w jego karierze był Queens Park Rangers. Na Loftus Road w Londynie przez trzy sezony był podstawowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez m.in. byłego selekcjonera Anglii Steve’a McClarena. W ubiegłych rozgrywkach wystąpił łącznie w 44 meczach, w który strzelił sześć goli.



Na poziomie reprezentacyjnym Wszołek zadebiutował już w wieku 20 lat. Regularnie otrzymywał powołania od Waldemara Fornalika i Adama Nawałki. W 2016 roku znalazł się w szerokiej kadrze na mistrzostwa Europy UEFA we Francji, ale przez kontuzję odniesioną na zgrupowaniu nie mógł uczestniczyć w turnieju.

"Paweł Wszołek w niedługiej perspektywie będzie dużym wzmocnieniem. To bardzo dobry zawodnik z bogatą przeszłością klubową. Śledziłem jego występy również w reprezentacji Polski, gdzie występował jako skrzydłowy i na tę pozycję na pewno będzie przymierzany. Jest w najlepszym wieku dla piłkarza. Decyzja o ściągnięciu Pawła byłą wspólną decyzją dyrektora sportowego, moją i działu skautingu" - powiedział Aleksandar Vuković, trener Legii Warszawa.

"Paweł jest zawodnikiem doświadczonym i uniwersalnym. Łączy w sobie cechy motoryczne i siłowe z tymi typowo piłkarskimi, mogącymi podnieść jakość naszego zespołu. Może również występować na kilku pozycjach. Jest piłkarzem ogranym w lidze dużo silniejszej od naszej (ponad 100 spotkań w angielskiej Championship). Liczymy, że szybko wkomponuje się w drużynę, pomoże w wywalczeniu mistrzostwa i Pucharu Polski, co pozwoli mu także wrócić do reprezentacji" -dodał Radosław Kucharki, dyrektor sportowy Legii.

