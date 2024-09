Legia Warszawa ogłasza, kibice w szoku. Nagły komunikat wywołał potężną burzę

Porażka z Rakowem Częstochowa w 8. kolejce Ekstraklasy nadeszła dla Legii dość niespodziewanie. "Wojskowi" pozostawali niepokonani, a choć do ich gry można było mieć nieco zastrzeżeń, wyniki wciąż się zgadzały. Aż do niedzieli.

Ekstraklasa. Bolesne spotkanie z Rakowem. Legia bezradna, kibice rozczarowani

Podopieczni Goncalo Feio nie mieli pomysłu na to, jak sforsować defensywę "Medalików", co przełożyło się na bolesną w skutkach porażkę 0:1 . A ta z kolei oznaczała spory spadek w tabeli Ekstraklasy. Dzień później nadszedł kolejny, kompletnie nieoczekiwany z perspektywy kibiców Legii Warszawa cios . A wszystko za sprawą komunikatu przed pierwszym spotkaniem w Lidze Konferencji Europy.

Chociaż do spotkania z Realem Betis pozostały jeszcze ponad dwa tygodnie, klub postanowił opublikować informacje odnośnie do cen pakietów biletów na mecze Ligi Konferencji Europy . W mediach społecznościowych momentalnie wybuchła burza.

Fani Legii oburzeni cenami biletów na mecze Ligi Konferencji Europy. W sieci zawrzało

W nowej formule rozgrywek Legię czeka sześć meczów, z czego trzy u siebie. "Wojskowi" podejmą 3 października Real Betis, a 7 listopada zmierzą się z Dynamem Mińsk. Ostatnim domowym rywalem będzie FC Lugano. Ustalono, że pakiety dla karnetowiczów to wydatek od 180 do 420 złotych za bilety normalne i od 160 do 375 zł za bilety ulgowe . Nieco droższe są wejściówki dla subskrybentów.

Legia proponuje ceny od 200 do 460 złotych (normalne), a także od 180 do 410 złotych (ulgowe). Jeśli chodzi o osoby niebędące karnetowiczami, ani nieposiadające subskrypcji, będą one musiały liczyć się z wydatkiem rzędu od 215 do 495 złotych (normalne) i 195 do 440 złotych (ulgowe).