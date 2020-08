Niedawne doniesienia medialne potwierdziły się. Bartosz Kapustka rozpoczął dziś testy medyczne w Legii Warszawa i jeżeli nie wykażą one niczego niepokojącego, to polski pomocnik podpisze kontrakt z mistrzem Polski.

Jak poinformowała oficjalna strona Legii Warszawa, testy Bartosza Kapustki potrwają dwa dni - w poniedziałek i wtorek. Po nich były zawodnik angielskiego Leicester ma podpisać kontrakt ze stołecznym klubem.



- Dla Kapustki to jedyna możliwość, aby uratować sobie jeszcze karierę. To jest dalej młody zawodnik, który wcześniej podjął bardzo złe decyzje transferowe - skomentował potencjalny transfer polskiego zawodnika ekspert stacji Polsat Artur Wichniarek w programie "Cafe Futbol".



Po bardzo dobrych występach na Euro 2016 Kapustka przeniósł się z Cracovii do Leicester. Nie udało mu się jednak wybić w kadrze popularnych "Lisów" i również nie pomogły mu wypożyczenia do SC Freiburg i Oud-Heverlee Leuven.



Legia jest bardzo aktywna w obecnym okienku transferowym. Wcześniej warszawski klub potwierdził pozyskanie Artura Boruca, Josipa Juranovicia, Rafaela Lopesa oraz Filipa Mladenovicia.



