Liga Europy: wyniki, tabele, terminarz, strzelcy



Legia Warszawa zaskakująco dobrze rozpoczęła rywalizację w Lidze Europy. Mistrzowie Polski pokonali 1-0 Spartaka Moskwa, a później w takim samym stosunku ograli Leicester City.

Kolejne mecze brutalnie zweryfikowały jednak polski zespół. Najpierw Legię dwukrotnie zdemolowało Napoli, a później rewanż za wcześniejsze porażki wzięły Leicester i Spartak.



Do 1/8 finału Ligi Europy z pierwszej pozycji awansował Spartak Moskwa. SSC Napoli zagra w 1/16 finału ze "spadkowiczem" z Ligi Mistrzów.



Z kolei Leicester City na wiosnę czeka gra w fazie play-off Ligi Konferencji.



Co ciekawe, w doliczonym czasie gry rzut karny dla Legii zmarnował Pekhart. Gdyby trafił - w Lidze Europy grałyby Napoli i Leicester, a Spartak trafiłby do Ligi Konferencji.





Liga Europy. Końcowa tabela grupy C:

1. Spartak Moskwa - 10 pkt, bramki: 10-9, awans do 1/8 finału LE,



2. SSC Napoli - 10 pkt, bramki: 15-10, awans do 1/16 finału LE,



3. Leicester City - 8 pkt, bramki: 12-11, "spadek" do 1/16 Ligi Konferencji,



4. Legia Warszawa - 6 pkt, bramki: 4-11.