Trwający sezon ligowy nie jest szczególnie udany dla Legii Warszawa. Podopieczni Kosty Runjaicia wyszli co prawda z grupy w Lidze Konferencji, ale w kolejnej rundzie odpadli z norweskim Molde, przegrywając 2-6 w dwumeczu.

Kamil Kosowski: Faworytem do mistrzostwa jest Raków Częstochowa

Do tej pory legioniści wygrali tylko z Ruchem Chorzów i Piastem Gliwice, co sprawiło, że w ligowej tabeli spadli na piątek miejsce.

Kamil Kosowski w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem na Sportowy24.pl przyznał, że nie widzi Legii wśród kandydatów do mistrzostwa Polski.

- Moim faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski jest Raków Częstochowa - przekazał Kosowski.

"Legia nie da rady dogonić Jagiellonii"

Wszystkie te drużyny wyprzedzają obecnie Legię w tabeli. Warszawski klub traci siedem punktów do lidera z Białegostoku.

- Na ten moment Legia traci do Jagiellonii siedem punktów i oczywiście teoretycznie jest to strata do odrobienia, ale zespół z Podlasia jest w takiej formie, że nie sądzę, aby dał się dogonić drużynie Kosty Runjaicia. Poza tym są też inne drużyny z aspiracjami, które wymieniłem i które grają lepiej od Legii - argumentuje swój wybór Kosowski.