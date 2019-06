Arvydas Novikovas odszedł z Jagiellonii Białystok i został nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Litewski skrzydłowy spędził w Białymstoku 2,5 roku. Z Legią podpisał trzyletni kontrakt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Kopczyński (Legia) o pobycie w Nowej Zelandii. Wideo TV Interia

Jak poinformowała Jagiellonia, Novikovas przeszedł do Legii na zasadzie transferu definitywnego.

Reklama

Skrzydłowy podpisał z Legią trzyletni kontrakt. Będzie występował z numerem 18.



Novikovas występował w Jagiellonii przez ostatnie 2,5 roku, odkąd trafił do Białegostoku z klubu niemieckiej 2. Bundesligi - VfL Bochum. 28-letni Litwin szybko stał się wyróżniającym skrzydłowym w Ekstraklasie. Dwukrotnie zdobywał z "Jagą" wicemistrzostwo Polski.

47-krotny reprezentant Litwy odszedł z Białegostoku na pół roku przed upływem trzyletniego kontraktu. W Jagiellonii rozegrał 94 spotkania, zdobył 22 bramki i zanotował 18 asyst.

- Dziękuję za wsparcie w trakcie minionego 2,5 roku. Wiem sam, że zdarzało mi się czasem mówić za dużo, ale naprawdę dużo też dawałem z siebie na boisku dla tego klubu. Wierzę, że kibice są zadowoleni z mojej gry dla Jagiellonii, bo ja sam jestem z tego okresu zadowolony. Nie żałuję ani jednej minuty spędzonej na boisku w żółto-czerwonych barwach - powiedział Novikovas, cytowany przez oficjalny serwis klubu.

"Mówieniem za dużo" w opinii kibiców "Jagi" z pewnością mogły być słowa Litwina z wywiadu dla "Przeglądu Sportowego". Skrzydłowy w listopadzie zeszłego roku skrytykował wypowiedź Tarasa Romanczuka, który stwierdził, że nigdy nie odszedłby do warszawskiej drużyny.



- [Romanczuk] Kłamał. Każdy z nas, gdyby dostał ofertę z Legii, to by tam poszedł. Może z wyjątkiem Rafała Grzyba, bo to legenda klubu. Ale cała reszta na pewno by taką ofertę przyjęła. Zobaczyliby pieniądze i byłoby po sprawie - stwierdził wówczas Novikovas.

Białostoczanie zakontraktowali już wcześniej Juana Camarę (ostatnio Miedź Legnica), który ma zastąpić Novikovasa.



Ekstraklasa: zobacz terminarz nowego sezonu

Zdjęcie Arvydas Novikovas / Paweł Polecki / East News

WG