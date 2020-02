Wygląda na to, że Legia Warszawa znalazła następcę Jarosława Niezgody, sprzedanego do Portland Timbers. Bliski przejścia do klubu jest Czech Tomasz Pekhart.

Jak donosi "Przegląd Sportowy" transfer Pekharta potwierdza obecny klub Czecha hiszpańskie UD Las Palmas. Dyrektor sportowy tamtejszego klubu Rocco Maiorino potwierdził, że w piątek napastnik ma przejść w Legii testy medyczne.

Pekhart ma przejść do Legii jako wolny zawodnik. Las Palmas nie zamierza robić mu problemów z rozwiązaniem kontraktu za porozumieniem stron.

Mierzący aż 194 cm Pekhart w obecnym sezonie wystąpił w 17 spotkaniach na zapleczu LaLiga i zdobył pięć bramek. 30-latek ma na koncie 19 występów w reprezentacji i dwa strzelone gole.

Czeski napastnik w Legii będzie miał za zadanie zastąpić Jarosława Niezgodę, sprzedanego zimą do amerykańskiego Portland Timbers.



Pekhart ma za sobą ciekawą karierę. Grał w juniorskich drużynach Tottenhamu Hotspur, a dorosłą karierę zaczynał w Southampton FC. Później reprezentował takie kluby jak czeskie Slavia Praga oraz FK Jablonec, niemieckie 1. FC Nuernberg i FC Ingolstadt, greckie AEK Ateny, izraelski Hapoel Beer Szewa, a ostatnio hiszpańskie UD Las Palmas.

