Mówimy o czasie, gdy miał miejsce jedyny w dziejach spadek warszawskiej Legii z najwyższej ligi. Legia była jedną z założycielek polskiej ligi w 1927 roku i grała w niej nieprzerwanie do 1936 roku. Wtedy po fatalnym sezonie została zdegradowana wraz ze Śląskiem Świętochłowice. Co więcej, do chwili wybuchu wojny już do ekstraklasy nie wróciła, pokonywana na lokalnym podwórku nie tylko przez Polonię Warszawa, ale takie kluby jak Fort Bema Warszawa czy Orkan Warszawa. W 1937 roku mieliśmy więc dość zaskakującą sytuację, gdy jedynym reprezentantem Warszawy na najwyższym szczeblu rozgrywkowych była nie Legia i nie Polonia, ale... Warszawianka.



Reklama

Legioniści znaleźli się w odrodzonej ekstraklasie w 1948 roku i od tej pory nigdy już z niej nie spadli. Rok 1936 pozostaje jednak do dzisiaj przestrogą, że to możliwe i to wówczas należy szukać klubowego rekordu Legii w liczbie porażek i porażek z rzędu.



Warszawiacy przegrali wówczas 13 z 18 rozegranych spotkań, z czego siedem z rzędu. Były to porażki:



- 1-2 u siebie z ŁKS Łódź

- 1-2 na wyjeździe z Dębem Katowice



- 1-5 u siebie z Wartą Poznań (!)



- 2-6 na wyjeździe z Garbarnią Kraków



- 2-4 u siebie z Pogonią Lwów



- 1-6 na wyjeździe z Ruchem Chorzów



Wreszcie 18 października 1936 roku udało się legionistom przerwać ten koszmar i wygrać 2-0 ze Śląskiem Świętochłowice.



CZYTAJ TAKŻE: Lech Poznań z Legią Warszawa w pierwszej lidze? Teoretycznie możliwe



Teraz Legia Warszawa po przegranej 2-3 z Górnikiem w Zabrzu także ma siedem porażek z rzędu, co oznacza że mamy do czynienia z najgorszym zespołem z Warszawy od 85 lat! Od czasów przedwojennych nie miały miejsce tak złe wyniki, a historia pozostaje ostrzeżeniem dla kibiców Legii. Wtedy bowiem spadła.

Fatalna passa Legii Warszawa:

- 2-3 u siebie z Rakowem Częstochowa



- 1-3 na wyjeździe z Lechią Gdańsk



- 0-1 u siebie z Lechem Poznań



- 1-4 na wyjeździe z Piastem Gliwice



- 0-2 u siebie z Pogonią Szczecin



- 1-3 u siebie ze Stalą Mielec





- 2-3 na wyjeździe z Górnikiem Zabrze



Ostatnia wygrana Legii w lidze miała miejsce 19 września, gdy pokonała 3-1 Górnika Łęczna, najsłabszy zespół Ekstraklasy.