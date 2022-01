Legia Warszawa ma za sobą bardzo nieudany czas. Piłkarze w ostatnich miesiącach fatalnie spisywali się na boisku. Stołeczny klub z wielkimi problemami także na polu finansowym.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Legii Warszawa, które odbyło się w grudniu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe klubu za sezon 2020/21. Przypomnijmy, że w tym okresie drużyna wywalczyła mistrzostwo Polski, a także dotarła do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Nie przełożyło się to jednak na stan klubowego budżetu.





Legia Warszawa straciła prawie 35 mln zł

Z dokumentów złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego, do których dotarł serwis "meczyki.pl", jasno wynika, że sytuacja mistrzów Polski jest fatalna. Za okres 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku Legia jako cała grupa kapitałowa zanotował stratę netto w wysokości 34,7 mln złotych.





Legia Warszawa w trudnej sytuacji