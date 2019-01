Były gwiazdor Legii Warszawa Aleksandar Prijović ma opuścić PAOK Saloniki. Drogi transfer piłkarza to dobra wiadomość dla mistrzów Polski.

28-letni napastnik grał w Legii w latach 2015-17. W 44 meczach strzelił 13 goli. Dwie bramki zdobył m.in. w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. Z warszawską drużyną dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski.

Dobra forma piłkarza zaowocowała transferem za dwa mln euro do PAOK-u, w którym strzelił 52 gole w 82 spotkaniach.

Od wielu miesięcy Serbem interesują się lepsze, a przede wszystkim bogatsze kluby.

Jak podaje "Super Express" wszystko wskazuje na to, że Prijović skusi się na ofertę saudyjskiego Al Ittihad, do którego miałby przejść za ok. 10 mln euro.

Co ciekawe, sprzedając piłkarza niespełna dwa lata temu, Legia zagwarantowała sobie 10 procent od jego kolejnego transferu. Oznacza to, że w przypadku odejścia Prijovicia z PAOK-u za 10 mln Legia otrzyma milion euro.

Według nieoficjalnych informacji Prijović miałby podpisać w Arabii Saudyjskiej czteroletni kontrakt o wartości 25 mln euro.

