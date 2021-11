Ernest Muci doznał urazu w końcówce spotkania z Leicester City w Lidze Europy. Legia przegrała mecz 1-3, spadła na ostatnie miejsce w grupie i - jak się teraz okazuje - straciła również napastnika.



Kto zostanie najlepszym sportowcem 2021 roku? - GŁOSUJ TUTAJ!

20-latek nie był w stanie kontynuować gry. Warszawianie ostatnie fragmenty meczu z "Lisami" rozgrywali w dziesiątkę, bowiem wcześniej trener Marek Gołębiewski wykorzystał już limit zmian.



Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! /INTERIA.PL



Jak informuje serwis legia.net, po powrocie do Polski u zawodnika zdiagnozowano uszkodzenie lewego stawu skokowego. Przerwa w grze potrwać ma przynajmniej 2-3 tygodnie. W praktyce oznacza to prawdopodobnie pauzę do końca roku.



Reklama

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Piotr Żyła 34% Bartosz Zmarzlik 66%

głosów: 737

To fatalna wiadomość dla obrońców tytułu. Muci to w tym sezonie najskuteczniejszy piłkarz Legii na gruncie ligowym. W dotychczasowych potyczkach zdobył pięć bramek.



Legia - Jagiellonia. Ernest Muci wykluczony z gry

Mistrzowie Polski w niedzielę zagrają na swoim obiekcie z Jagiellonią Białystok. Jeśli oddadzą komplet punktów, będzie to dla nich ósma porażka z rzędu z Ekstraklasie. Pobiją tym samym niechlubny klubowy rekord z 1936 roku.



Kto zdobędzie "Złotą piłkę" - SPRAWDŹ!



Fani z Łazienkowskiej mają jeden powód do optymizmu. Do wyjściowej jedenastki wraca Artur Boruc. Były bramkarz reprezentacji Polski uporał się z kłopotami zdrowotnymi, z którymi zmagał się od września.



UKi



PKO Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz



Lewandowski czy Messi - komu należy się "Złota Piłka"?

CZYTAJ TEŻ: Raków wściekły na Mioduskiego. Co dalej z Papszunem?