W ostatnich dniach do Legii Warszawa dołączyli dwaj kolejni piłkarze: Yuri Ribeiro z Nottingham Forest i Jurgen Çelhaka z KF Tirana. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec transferów mistrza Polski, który szuka wzmocnień, bo jesienią będzie występował w fazie grupowej Ligi Europy.

Legioniści w dalszym ciągu poszukują między innymi środkowych pomocników, którzy mogliby wzmocnić rywalizację w drużynie trenera Czesława Michniewicza. Na testach medycznych w stolicy przebywa już Ihor Charatin z Ferencvárosu Budapeszt. A być może to nie ostatnia transakcja.



Kubicki na celowniku

Według Interii w ostatnich dniach na celowniku Legii znalazł się Jarosław Kubicki. Środkowy pomocnik Lechii Gdańsk był jednym z ulubionych piłkarzy trenera Piotra Stokowca, z którym klub niespodziewanie pożegnał się w sobotę. W poprzednim sezonie Kubicki występował regularnie, rozgrywając 31 meczów i strzelając jednego gola. W trwających rozgrywkach pojawił się na boisku sześciokrotnie. Łącznie w Ekstraklasie - mimo 26 lat - rozegrał niemalże 200 ligowych spotkań.



Kubicki z Lechią wiąże jednak umowa ważna do czerwca 2023 roku. To sprawia, że za transfer Legia musiałaby zapłacić, a tajemnicą poliszynela jest fakt, że warszawscy działacze nie są skorzy do płacenia kwot na poziomie kilkuset tysięcy euro. Tyle za Kubickiego oczekuje natomiast Lechia, która nie jest zdeterminowana, aby pozbywać się kluczowego gracza. Na to, aby Kubicki pozostał, naciska także Tomasz Kaczmarek, który lada dzień będzie ogłoszony szkoleniowcem Lechii.

Ostatnie zakupy Legii

W trakcie letniego okna legioniści pozyskali: Joela Abu Hannę z Zorii Ługańsk, Mahira Emreliego z Karabachu Ağdam, Mattiasa Johanssona z Gençlerbirliği, Josué z Hapoelu Beer Szewa, Maika Nawrockiego z Werderu Brema, Lindsay’a Rose’a z Árisu Saloniki, a także Ribeiro oraz Çelhaka.

