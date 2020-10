Trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz przyznał, że sobotnim meczem ligowym w Szczecinie z Pogonią, że liczy na poprawę skuteczności swoich piłkarzy, bo okazji do zdobycia bramek stwarzają oni sporo. "Musimy nad tym pracować" - przyznał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podcast "Legia to jest potęga". Kowalski, Białoński i Jawor o sytuacji w Legii Warszawa. Wideo INTERIA.TV

Legia po dłuższej przerwie od ligowych zmagań w szybkim tempie nadrabia zaległości. Mecze w niedzielę i środę przyniosły jej wygrane z KGHM Zagłębiem Lubin i Śląskiem Wrocław (2-1), co zaowocowało awansem mistrza Polski na czwarte miejsce w tabeli.

Reklama

"Zmęczenie po meczu utrzymuje się do 48 godzin, a te jeszcze nie minęły, ale regeneracja przebiega prawidłowo, więc jestem dobrej myśli przed wyjazdem do Szczecina. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy zagrali ze Śląskiem, będą do dyspozycji na sobotni mecz" - powiedział szkoleniowiec stołecznego zespołu na konferencji prasowej.

W środę krótko przed końcowym gwizdkiem boisko musiał opuścić Tomas Pekhart. Czech jest najskuteczniejszym graczem nie tylko Legii, ale i całej ligi.

"Jest po badaniach, na szczęście nie stało mu się nic groźnego. Ma obite żebra i mięśnie międzyżebrowe, w czwartek przechodził regenerację i mam nadzieję, że będzie do dyspozycji w sobotę. Zobaczymy, czy dziś będzie ćwiczył z całą drużyną. Nie jest do końca znana sytuacja z Rafaelem Lopesem, który ma drobne dolegliwości, wczoraj nie trenował też Luquinhas. Dziś wyjaśni się, czy polecą z nami do Szczecina" - poinformował Michniewicz.

Pogoń również miała miesięczną przerwę od występów ligowych, ale w jej przypadku spowodowane to było przypadkami koronawirusa w klubie i drużynie, co wiązało się z kwarantanną i zakazem treningów w grupie.