Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski Czesław Michniewicz zdradził, że angielskie Middlesbrough FC pytało go o opinię na temat Mateusza Wieteski. Niewykluczone, że latem środkowy obrońca pożegna się z Legią Warszawa.

Znany angielski klub sięgnie po Mateusza Wieteskę? Grające obecnie w Championship Middlesbrough jest żywo zainteresowane sprowadzeniem środkowego obrońcy.



- Dzwonili do mnie i mojego asystenta i pytali o Wieteskę. Mieli go bardzo dobrze rozpracowanego - mówił w programie "Magazyn Sportowy" prowadzonym przez Izę Koprowiak, dziennikarkę "Przeglądu Sportowego", Czesław Michniewicz.

Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji zaznaczył, że Anglicy byli doskonale zorientowani co do Wieteski pod kątem piłkarskim, ale potrzebowali informacji na temat cech osobowościowych 23-latka.



- Wypytywali o różne rzeczy. Chcieli wiedzieć, jaki to jest człowiek. Czy robi problemy, czy jest zaangażowany, odpowiedzialny, czy jest nastawiony na karierę - powiedział Michniewicz.





Wieteska po wznowieniu rozgrywek rozegrał oba mecze Legii w pełnym wymiarze czasowym. Co ciekawe, tworzył parę środkowych obrońców z Igorem Lewczukiem, a Artur Jędrzejczyk został przesunięty na prawą obronę. Dwukrotnie z ławki rezerwowych na boisku pojawił się także inny środkowy obrońca, William Remy.