Brighton & Hove Albion skróciło wypożyczenie Michała Karbownika. 19-latek już zimą dołączy do angielskiego zespołu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Legia Warszawa sprzedaje piłkarzy by nie utonąć w długach. Wideo INTERIA.TV

W październiku Brighton kupiło Karbownika. Legia ma dostać za piłkarza ok. 5,5 mln euro.



Angielski klub zdecydował, że 19-latek do końca sezonu będzie grał w ekipie mistrza Polski. Jednak zastrzegł sobie opcję szybszego sprowadzenia Karbownika.

Reklama

Brighton postanowił skorzystać z tej możliwości. Już teraz wezwał do siebie Karbownika.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Oznacza to, że już w najbliższych spotkaniach Premier League możemy obejrzeć dwóch naszych młodych piłkarzy. Brighton bowiem pozyskało także Jakuba Modera.



Młody pomocnik jest najdrożej sprzedanym zawodnikiem z naszej ligi. Lech zainkasował za niego 11 mln euro.



Do tej pory Moder grał w Lechu na takiej samej zasadzie, jak Karbownik. Już wcześniej było wiadomo, że Brighton ściągnie go w zimie i tak się stało. Od ponad tygodnia trenuje z nową drużyną.



MP



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!