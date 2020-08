Wszystko wskazuje na to, że wkrótce Michał Karbownik zostanie zawodnikiem Napoli. Obecnie dopinane są ostatnie szczegóły transferu - tak twierdzi dziennikarz Rai Sport Ciro Venerato. Kwota transferu ma wynieść ok. 7 milionów euro.

O potencjalnych przenosinach zawodnika Legii do Neapolu mówiło się od dłuższego czasu. Wcześniej utalentowany gracz łączony był z kilkoma dużymi europejskimi klubami. Według Venerato wyścig o pozyskanie Karbownika wygrało Napoli. Z nowym klubem 19-latek ma podpisać pięcioletnią umowę, w ramach której ma zarabiać ok. 500 tysięcy euro za sezon.

"Azzurri" mają zapłacić Legii 7 milionów euro plus ewentualne bonusy. Za taką samą kwotę pół roku temu do AS Monaco ze stołecznego klubu odszedł Radosław Majecki.

Karbownik uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia w Polsce. W minionym sezonie w barwach Legii łącznie we wszystkich rozgrywkach zagrał w 38 meczach. Niedawno otrzymał nawet pierwsze powołanie do dorosłej reprezentacji Polski.



Piłkarzami Napoli są obecnie reprezentanci Polski Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik oraz młody bramkarz Hubert Idasiak.



