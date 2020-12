Michał Karbownik z powodu kontuzji piszczela w tym roku nie pojawi się już na boisku - potwierdziła Legia Warszawa.

Kontuzja Karbownika nie jest dobrą informacją dla kibiców Legii i jej trenera Czesława Michniewicza. Kreatywny 19-latek potrafi grać na wielu pozycjach, do tego spełniając wymóg obecności na boisku młodzieżowca.



"Ze względu na obecność zmian przeciążeniowych kości piszczelowej, sztab medyczny Legii Warszawa podjął decyzję, że Michał Karbownik będzie pauzował do końca roku" - taki komunikat pojawił się na stronie Legii we wtorek około godziny 11.



Jak zaznaczono, przerwa została skonsultowana także ze sztabem medycznym klubu Brighton & Hove Albion, z którego wypożyczony obecnie jest Karbownik.



Trzykrotny reprezentant Polski miał w tym sezonie już przymusową przerwę z powodu koronawirusa. W tym sezonie wystąpił w 13 spotkaniach, grając jako prawy obrońca lub środkowy pomocnik.



Zdjęcie Michał Karbownik / Michał Dubiel / Reporter

