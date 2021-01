Sytuacja Michała Karbownika zmienia się jak w rollercoasterze. Najnowsze doniesienia mówią, że piłkarz już zimą zasili szeregi Brighton & Hove Albion.

Przypomnijmy, że Brighton & Hove Albion latem aktywnie robiło zakupy na polskim rynku - poza Karbownikiem zapewniło sobie także transfer Jakuba Modera. Obaj zostali wypożyczeni odpowiednio do Legii i Lecha, ale Brighton zapisało w umowach możliwość sprowadzenia już ich zimą.

Jeszcze niedawno angielski klub informował wyłącznie o skróceniu wypożyczenia Modera, ale wkrótce zaczęły docierać także informacje na temat Karbownika.



Pierwotnie jednak padł pomysł, by Karbownika wypożyczyć raz jeszcze, tyle że do belgijskiego Anderlechtu. Ta opcja także wydaje się już nieaktualna.



"Przegląd Sportowy" informuje, że Brighton zdecydowało ściągnąć Karbownika do siebie i sprawdzić, jak poradzi sobie w rywalizacji z piłkarzami pierwszego zespołu.



Brighton jest w trudnej sytuacji, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Wszystko wskazuje na to, że zespół do końca będzie walczył o pozostanie w Premier League.



