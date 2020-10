Jak donosi ceniony włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, Parma negocjuje transfer Michała Karbownika z Legii Warszawa. Polak miałby trafić do Serie A na zasadzie rocznego wypożyczenia, po którym Parma miałaby obowiązek wykupić go ze stołecznej ekipy.

Zdaniem eksperta Sky Sport, negocjacje między klubami trwają w najlepsze i wiele wskazuje na to, że zakończą się powodzeniem. W grę wchodzi roczne wypożyczenie Karbownika do Parmy, po którym włoski zespół wykupiłby go na stałe, płacąc Legii około sześciu milionów euro.

Karbownik od kilku miesięcy łączony jest z zagranicznym transferem. W mediach mówiło się o zainteresowaniu klubów z Hiszpanii czy Włoch, gdzie w swoich szeregach widzieli go między innymi szefowie Napoli.



Wydawało się, że przyjście do klubu trenera Czesława Michniewicza sprawi, że Karbownik zostanie w Warszawie i zostanie przesunięty z boku obrony na swoją nominalną pozycję, czyli do środka pola. Brak awansu do fazy grupowej Ligi Europy prawdopodobnie zmusi jednak Legię do sprzedania utalentowanego piłkarza, co zamierza wykorzystać Parma.

19-letni Karbownik w barwach Legii rozegrał jak na razie 41 meczów. Zaliczył w nich siedem asyst. Pochodzący z Radomia piłkarz jest także etatowym reprezentantem Polski w drużynach młodzieżowych.

Parma fatalnie rozpoczęła sezon 2020/2021. Podopieczni Fabio Liveraniego rozgrywki zaczęli od porażki 0-2 z Napoli, a w drugiej kolejce Serie A musieli uznać wyższość Bolonii, przegrywając aż 1-4. W efekcie Parma zamyka tabelę włoskiej ekstraklasy.

