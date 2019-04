Bramkarz Legii Arkadiusz Malarz nie ukrywał, że nie zamierza kończyć kariery piłkarskiej, ale nie wie, czy zostanie w Legii na dłużej. W rozmowie z Interią golkiper "Wojskowych" stwierdził, że koncentruje się na walce o mistrzostwo Polski.

Bramkarz Legii Warszawa Arkadiusz Malarz został ambasadorem kampanii antydopingowej "Gram Fair". Podczas promocyjnej akcji golkiper spotkał się z reporterem Interii, Zbigniewem Czyżem.



- Cieszę się, że wróciłem do kadry meczowej. Na dobrą sprawę nie wiedziałem, dlaczego w niej nie jestem, ale najważniejsze, że już do niej wróciłem. Nie jestem osobą, by w jaki sposób się wywyższać w szatni. Każdy z nas wie o co gra, każdy chce zdobyć mistrzostwo - powiedział w rozmowie z Interią Malarz.

Golkiper mistrza Polski był zadowolony, że jego drużyna zaczęła regularnie wygrywać i odrobiła straty do prowadzącej w tabeli Lechii Gdańsk.



- Zaczęliśmy punktować i pokazaliśmy, jak potrafimy grać w piłkę. To ważne, że oprócz tego, że prezentujemy się dobrze na boisku, to zdobywamy punkty. Przyzwyczailiśmy się, że co roku na początku gramy słabiej, a dopiero potem wchodzimy na wyższe obroty. Chciałbym żebyśmy w tym roku szybciej zapewnili sobie mistrzostwo, a nie czekali do ostatniej kolejki, jak to było rok i dwa lata temu - skomentował 38-letni bramkarz.

Malarz jest także bardzo zadowolony ze współpracy z Aleksandarem Vukoviciem, który wcześniej już kilkukrotnie był tymczasowym trenerem Legii, a teraz dostał szansę, by na dłużej zagościć na trenerskiej ławce.



- Dobrze znamy trenera Vukovicia, więc pracuje się z nim bardzo dobrze. Złapaliśmy trochę więcej luzu. Gdy ktoś popełnia błąd, to nie boi się przeprowadzić kolejnej akcji, nie zamyka go to - w ten sposób Malarz ocenił różnicę w grze Legii pod wodzą Vukovicia a Ricardo Sa Pinto.

Bramkarz nie jest także pewien swoich planów na przyszłe sezony, ale zaznacza, że nie zamierza kończyć swojej przygody z czynną grą w piłkę.



- Przyszłość? Czas pokaże. Czuję się bardzo dobrze fizycznie. Piłka wciąż bardzo mnie cieszy, cały czas jestem głodny sukcesów, cały czas jestem głodny gry. Czas pokaże co będzie. Czy Legię stać na grę w przyszłym roku w Lidze Europy? Jest dużo niewiadomych. Na razie koncentrujemy się na zdobyciu mistrzostwa - powiedział w rozmowie z Interią Malarz.



