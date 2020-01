AS Monaco zapłaci za Radosława Majeckiego siedem milionów euro, do czego dojdą niemałe bonusy - donosi Piotr Koźmiński. Oznacza to, że bramkarz Legii Warszawa zostanie najdrożej sprzedanym zawodnikiem Ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski. Radosław Majecki: Kadra daje mi kopa. Wideo TV Interia

Majecki wczoraj opuścił zgrupowanie Legii, by udać się na testy medyczne przed transferem do nowego klubu.



Reklama

Według napływających informacji nowym zespołem 20-latka ma zostać AS Monaco. Polak podpisze kontrakt już zimą, ale zostanie wypożyczony do Legii do końca sezonu.

Jak informuje dziennikarz "Super Expressu" Piotr Koźmiński klub z Księstwa zapłaci za Majeckiego siedem milionów euro, a do kwoty podstawowej dojdzie także ponad milion euro w bonusach. Legia zagwarantowała sobie także 10 proc. od następnego transferu.

Ta kwota to bezwzględny rekord Ekstraklasy. Dotychczas najdrożej sprzedanym zawodnikiem był Jan Bednarek, który za 6 mln euro odszedł do angielskiego Southampton.



Mimo młodego wieku Majecki jest już dość doświadczonym bramkarzem, bowiem rozegrał blisko 50 spotkań dla dorosłej drużyny Legii. Był także zaproszony przez Jerzego Brzęczka na jedno ze zgrupowań seniorskiej reprezentacji Polski.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Radosław Majecki / Łukasz Grochala / Newspix

WG