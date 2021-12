Warunek jest taki, by Legia Warszawa nie dała się w ogóle wyeliminować z rozgrywek, co stanie się, gdy zajmie ostatnie miejsce w grupie. W tej chwili właśnie je z dorobkiem sześciu punktów zajmuje. Na pozycji trzeciej jest SSSC Napoli, które ma siedem punktów, na drugiej - Spartak Moskwa z siedmioma i prowadzi Leicester City z ośmioma.

Pierwsze i drugie miejsce oznacza grę dalej w Lidze Europy, a trzecie - grę w Lidze Konferencji. Czwarte eliminuje.

W ostatnich meczach Legia zagra u siebie ze Spartakiem Moskwa (godz. 18.45, transmisja w Viaplay i TVP2). SSC Napoli podejmie natomiast Leicester City. Wszystko zatem jest jeszcze możliwe.



Atrakcyjni rywale Legii Warszawa

A jest się o co bić, bowiem na Legię mogą czekać w kolejnej fazie rozgrywek Ligi Europy naprawdę atrakcyjni rywale. Już teraz pewne awansu dalej są Olympique Lyon, Glasgow Rangers, AS Monaco, Eintracht Frankfurt, Olympiakos Pireus, Galatasaray Stambuł, Lazio Rzym, Bayer Leverkusen, Betis Sewilla czy West Ham United. Dojdą do tego ekipy z Ligi Mistrzów, a są to marki ogromne - FC Barcelona, Borussia Dortmund, RB Lipsk, FC Sevilla, FC Porto, Zenit St. Petersburg, a także i Sheriff Tyraspol.



Każda z tych rywalizacji może być hitem na wiosnę.



Legia - Spartak Moskwa. Gdzie oglądać?

Legia Warszawa podejmie Spartak Moskwa w czwartek 9 grudnia o godz. 18.45. Transmisja w Viaplay i TVP2.