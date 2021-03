Oficjalna strona Legii Warszawa poinformowała, że Luquinhas przedłużył kontrakt ze stołecznym klubem. Nowa umowa będzie obowiązywała do 2024 roku.

Luquinhas przedłużył kontrakt z Legią Warszawa do 30 czerwca 2024 roku. Brazylijski piłkarz dołączył do stołecznej ekipy w 2019 roku z Portugalii. Do tej pory rozegrał dla Legii 72 mecze i łącznie zdobył dziewięć bramek oraz zaliczył 17 asyst.



- Bardzo się cieszę, że przedłużyłem kontrakt i będę kontynuował swoją karierę w największym i najlepszym klubie w Polsce. Obiecuję dawać z siebie wszystko w każdym meczu, sprawiać kibicom radość i wiele powodów do dumy - powiedział zawodnik w rozmowie z oficjalną stroną Legii.



Wcześniejsza umowa Luquinhasa obowiązywała do czerwca 2022 roku.



- Przedłużenie kontraktu z jednym z kluczowych zawodników zespołu, mogę śmiało powiedzieć - gwiazdą naszej ligi, było dla nas bardzo ważnym krokiem w kontekście realizacji nie tylko najbliższych, ale i długofalowych celów. Luquinhas zaufał nam od samego początku, a nowy kontrakt zawodnika tylko potwierdza, że czuję się tutaj bardzo dobrze, systematycznie się rozwija i chce razem z Legią osiągać kolejne sukcesy - dodał dyrektor sportowy Legii Radosław Kucharski.

Legia Warszawa zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Kolejny mecz stołeczna ekipa rozegra w niedziele (21.03) o godzinie 17:30. Rywalem Legii będzie Zagłębie Lubin.





