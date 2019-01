Dwóch Portugalczyków zostało nowymi piłkarzami Legii Warszawa. W sobotę 5 stycznia kontrakty podpisali Luis Rocha i Salvador Agra, poinformował klub na stronie internetowej.

Lewy obrońca lub pomocnik Rocha podpisał z Legią Warszawa półtoraroczny kontrakt z opcją przedłużenia. 25-letni Portugalczyk to były młodzieżowy reprezentant swojego kraju, który większość kariery spędził w Vitorii Guimaraes i greckim Panetolikosie GFC.

W barwach Vitorii Guimaraes, w której występował razem z defensywnym pomocnikiem Legii Cafu, zagrał 38 meczów, wystąpił w fazie grupowej Ligi Europejskiej i zdobył Puchar Portugalii. W ostatnich trzech sezonach Rocha był zawodnikiem greckiego Panetolikosu GFC - zagrał w 57 spotkaniach i strzelił dwa gole.

"Wielkość klubu, historia z nim związana, ale także miasto - to wszystko miało wpływ na to, że chciałem przyjść do Legii. Moim głównym celem jest pomóc drużynie w osiągnięciu jej celów wyznaczonych na ten sezon - mistrzostwa i Pucharu Polski. Oczywiście chciałbym dać od siebie coś szczególnego, wnieść dodatkową jakość. Nie chcę być po prostu jednym z wielu zawodników. Zależy mi, żeby stać się ważną postacią drużyny" - powiedział Luis Rocha.

Agra podpisał z mistrzem Polski 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Grający na pozycji skrzydłowego lub napastnika 27-letni Portugalczyk przeszedł do Legii z Benfiki Lizbona. Agra był młodzieżowym reprezentantem swojego kraju, ma za sobą występy w lidze portugalskiej, hiszpańskiej i włoskiej.



Agra może grać na prawym skrzydle, jak i na środku ataku. Jego bilans w lidze portugalskiej to 157 meczów i 27 bramek. Przez ostatnie pół roku wyróżniający się szybkością i zaciętością zawodnik był wypożyczony z Benfiki do występującego na zapleczu La Liga Cadiz FC. W lidze hiszpańskiej występował w barwach Betisu Sevilla, natomiast na boiskach Seria A grał w AC Siena.

"Klub jest bardzo dobrze zorganizowany i stanowi dużą markę. Wiele słyszałem o Legii, jest znana na świecie i w Europie, z powodu swojej wielkości, historii, ale też wspaniałych kibiców. Jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem jej zawodnikiem. Wszystko czego potrzebuję, otrzymałem tutaj w Warszawie. Chcę walczyć o tytuły, których zdobycie jest celem drużyny i zakwalifikować się do europejskich rozgrywek. Zależy mi na tym, żeby kibice Legii byli zadowoleni z mojej postawy" - stwierdził Agra.

Doświadczenie z trzech mocnych europejskich lig oraz regularne powołania do młodzieżowych reprezentacji Portugalii (łącznie 19 meczów) to atuty nowego zawodnika mistrza Polski. Agra - obok Cafu, André Martinsa i zakontraktowanego w sobotę Rochy - jest czwartym Portugalczykiem w składzie warszawskiej drużyny.

Natomiast z Legią pożegnał się Vjačeslavs Kudrjavcevs, który z końcem stycznia odejdzie w związku z wygaśnięciem jego umowy z mistrzem Polski. Młody golkiper został już poinformowany, że nie musi stawiać się w klubie. Kudrjavcevs nie doczekał się debiutu w pierwszej drużynie mistrza Polski. Występował jedynie w trzecioligowych rezerwach.