22-letni Kastrati to czternastokrotny reprezentant Kosowa oraz aktualny mistrz Chorwacji. Do drużyny z Zagrzebia pomocnik dołączył w lutym 2020 roku i z miejsca stał się jej ważnym ogniwem, rozgrywając w poprzednim sezonie 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zawodnik wystąpił również w pierwszym meczu 3. rundy el. Ligi Mistrzów UEFA przeciwko Legii. Kosowianin pojawił się wówczas na placu gry w 64. minucie spotkania.

Legia Warszawa pozyskała Lirima Kastratiego

- Lirim Kastrati to piłkarz, który dzięki swoim cechom szybkościowym i wysokiej intensywności będzie dynamizował grę całego naszego zespołu, zarówno w fazie ataku, jak i obrony - ocenia dyrektor sportowy Legii, Radosław Kucharski. - To wzmocnienie było niezbędne do skutecznej rywalizacji na poziomie fazy grupowej Ligi Europy oraz do walki o kolejny tytuł Mistrza Polski. Lirim zdobywał międzynarodowe doświadczenie nie tylko na poziomie rozgrywek klubowych, ale i w reprezentacji, będąc częścią kadry narodowej Kosowa. Liczę, że ten zawodnik stanie się ważnym ogniwem ofensywy, a jego żywiołowość pomoże kreować sytuacje bramkowe dla naszych pozostałych zawodników - mówił dla oficjalnej strony Legii Kucharski.

Reklama

Kastrati w Legii będzie grał z numerem 7.

asz