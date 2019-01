Legia Warszawa. Legia po pierwszym treningu w Portugalii

Piłkarski mistrz Polski Legia Warszawa jest już po pierwszym treningu w Portugalii, gdzie przygotowuje się do rundy wiosennej Lotto Ekstraklasy. Indywidualnie ćwiczył jedynie wracający do pełni zdrowia po kontuzji Chorwat Domagoj Antolić.

Zdjęcie Ricardo Sa Pinto, trener Legii /Piotr Matusewicz /East News

26-osobowa kadra Legii dotarła do hotelu położonego na półwyspie Troia, kilkadziesiąt kilometrów od Lizbony, w poniedziałkowy wieczór.

"Odpoczęliśmy w Święta, to teraz czas do roboty. Ja spędziłem Boże Narodzenie wspólnie z rodziną, było dużo radości i dużo śniegu, więc dobrze zmienić kraj na nieco cieplejszy. Cieszę się, że będziemy mogli ćwiczyć akurat tutaj, bo z tego co mi wiadomo warunki są znakomite" - mówił bramkarz Radosław Cierzniak, cytowany w serwisie legia.net.

We wtorkowy poranek zawodnicy rozpoczęli pierwszy trening w kompleksie imienia Jose Mourinho, gdzie czasem zgrupowania mają piłkarze FC Porto. Legioniści grali m.in. w "dziadka", a później rozgrywali krótkie mecze, podzieleni na trzy grupy. W ćwiczeniach bramkarzy skupiono się na grze nogami.

"Przyjechaliśmy tutaj dobrze przygotować się do sezonu i wydaje mi się, że mamy ku temu optymalne warunki. Jesteśmy nastawieni na ciężką pracę, bo to teraz najważniejsze. Na razie największy nacisk kładziemy na aspekt fizyczny, podczas drugiego obozu będziemy mieli więcej czasu na to, by zgrać się jako zespół" - powiedział Serb Miroslav Radović.