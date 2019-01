Krzysztof Mączyński nie zrobił wielkiej kariery w Legii Warszawa i po półtorarocznej przygodzie żegna się oficjalnie z klubem ze stolicy.

Legia poinformowała dziś o rozwiązaniu kontraktu z Mączyńskim za porozumieniem stron.

31-letni pomocnik nie znalazł uznania u trenera Ricardo Sa Pinto, który we wrześniu ubiegłego roku przesunął go do rezerw i przestał korzystać z jego usług w pierwszej drużynie.

Reprezentant Polski, uczestnik Euro 2016, trafił do Legii w lipcu 2017 roku z Wisły Kraków za ok. 400 tysięcy euro.

W warszawskim klubie wystąpił w 30 meczach Ekstraklasy, głównie w poprzednim sezonie, i zdobył dwie bramki. W 2018 roku zdobył z zespołem mistrzostwo i Puchar Polski.

