W piątek piłkarze Legii Warszawa przeszli wymazowe testy na obecność koronawirusa. Według ustaleń Interii dwaj zawodnicy otrzymali wynik pozytywny. Piłkarze są na domowej kwarantannie.

W piątek zawodnicy warszawskiej Legii mieli zaplanowane wymazowe testy na obecność COVID-19. Jak zwykle przeszli je zarówno piłkarze, jak i sztab szkoleniowy. Według naszych informacji dwóch legionistów otrzymało wynik pozytywny, który oznacza zarażenie się koronawirusem. Jeden z nich chorobę przechodzi bezobjawowo, drugi ma podwyższoną temperaturę. Zgodnie z protokołem obaj zostali odesłani na domową kwarantannę, na której prawdopodobnie spędzą ok. 10 kolejnych dni.



Oznacza to, że z tej dwójki trener Czesław Michniewicz nie będzie mógł skorzystać podczas meczu PKO BP Ekstraklasy z KGHM Zagłębiem Lubin, który zaplanowany jest na niedzielę na godz. 17.30.



To nie pierwsze przypadki koronawirusa w Legii. Tuż przed meczem IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam pozytywny wynik testu wyszedł fizjoterapeucie. Z koronawirusem zmagał się także sprowadzony latem z Hajduka Split chorwacki boczny obrońca Josip Juranović.



Aktualizacja:

Kilka minut po poinformowaniu przez Interię o zarażonych piłkarzach, Legia Warszawa wydała komunikat w którym oświadczyła, że pozytywny wynik testu otrzymał tylko jeden piłkarz. Drugi - jak ustaliliśmy - ma mieć przeprowadzony kolejny test.

Sebastian Staszewski, Interia