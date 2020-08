W drużynie potencjalnego rywala Legii Warszawa w Lidze Mistrzów Drity Gnjilane dwóch piłkarzy ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Z tego powodu nie odbędzie się mecz Drity z Linfield FC.

Dziś o 18 miał odbyć się mecz pomiędzy Dritą i Linfield, który miał wyłonić pierwszego rywala Legii w eliminacjach Ligi Mistrzów. Spotkanie się jednak nie odbędzie, bo w drużynie z Kosowa dwóch zawodników ma koronawirusa.

W piątek, dzień przed meczem z andorskim Interem Club d'Escalades, jeden z graczy miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Został on poddany kwarantannie wraz z członkiem sztabu szkoleniowego, który miał bliski kontakt z zawodnikiem.



Przed meczem z Linfield, u drugiego piłkarza potwierdzono koronawirusa. Wcześniej, w piątek, miał wynik negatywny.



Tym razem odizolowano całą drużynę, co oznacza, że mecz z drużyną z Irlandii Północnej nie mógł się odbyć. Sprawę ma teraz rozpatrzyć Komisja Dyscyplinarna UEFY.



Bardzo możliwy jest walkower dla Linfield, co oznacza, że to ten zespół zmierzyłby się z Legią. Mecz jest zaplanowany na 18 sierpnia na godzinę 19.



