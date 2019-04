Legia Warszawa osiągnęła porozumienie z Ricardo Sa Pinto na temat rozwiązania umowy z Portugalczykiem. Według portalu Legia.net mistrzowie Polski będą płacić Portugalczykowi najdłużej do kwietnia 2020 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Trener Sa Pinto: To zależy od prezesa. Wideo INTERIA.TV

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że Legii udało się osiągnąć całkiem korzystne warunki rozstania z Sa Pinto. Choć kontrakt Portugalczyka z Legią obowiązywał do końca czerwca 2021 roku, to według informacji Adama Dawidziuka z Legia.net Sa Pinto będzie widniał na liście płac klubu znacznie krócej.

Zwolniony 1 kwietnia 2019 roku szkoleniowiec będzie pobierał pensję z Legii dokładnie przez rok, chyba że w tym czasie znajdzie pracę w innym klubie. Wówczas mistrzowie Polski zostaną zwolnieni z obowiązku płacenia portugalskiemu trenerowi.

Mimo osiągnięcia porozumienia rozstanie z trenerem i tak może kosztować Legię blisko 2 mln złotych. Portugalczyk zarabiał bowiem w stołecznym klubie około 150 tysięcy złotych miesięcznie.

Sa Pinto pracował w klubie z Łazienkowskiej od sierpnia 2018 roku do początku kwietnia 2019. W tym czasie poprowadził klub w 28 meczach. Wygrał 16 z nich, sześć zremisował, a sześć przegrał.

Legia pod wodzą zastępującego go Aleksandara Vukovicia wygrała dwa kolejne spotkania i przed ostatnią kolejką sezonu zasadniczego traci trzy punkty do prowadzącej Lechii Gdańsk.



WG