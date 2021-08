Na stronie facebookowej "Tribuna Sever" zamieszczono protest grup kibicowskich Slavii przeciwko podnoszeniu cen biletów na mecze ich zespołu.

"Wszystkich, którzy myślą o wyjeździe do Mladej Boleslav zachęcamy do przyłączenia się do bojkotu i nie wspierania cwaniaków z tego klubu. Inne grupy kibiców OP i Fanklub już wsparły bojkot. Ten ruch nie może się opłacić MB, bo w przeciwnym razie na innych stadionach też będą czekać na nas podobne niespodzianki. Wzrost cen biletów Boleslava jest całkowicie sztuczny i nie akceptowalny!" - apelują fani Slavii.

Reklama

O co chodzi w tym bojkocie? O cenę biletu na mecz ze Slavią. Wynosi ona 500 koron czeskich, czyli 90 zł, podczas gdy na inne spotkania ligowe jest kilka razy niższa. "To niedopuszczalne, biorąc pod uwagę fakt, że nic specjalnego na nas na trybunach nie będzie czekać, a komfort obsługi naszych kibiców nie zmieni się w porównaniu do innych meczów" - piszą kibice.

Bojkot ma charakter jednorazowy. W czwartek stadion Synot Tip Arena ma zapełnić się kibicami. "Piłkarze mają nasze wsparcie, które pokażemy im w czwartek podczas ważnego meczu z Legią Warszawa!" - zakończyli swój apel kibice Slavii.

Asz