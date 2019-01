Jose Kante, Chris Philipps i Cristian Pasquato nie polecą na zimowy obóz z Legią Warszawa. Zawodnicy dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Poza kadrą pierwszej drużyny są też Krzysztof Mączyński i Tomasz Jodłowiec.

27 zawodników poleci w poniedziałek na zimowy obóz Legii Warszawa do portugalskiej Troi. Wśród zawodników znajdą się świeże transfery z Portugalii - Luis Rocha i Salvador Agra. Z drużyną polecą też zawodnicy rezerw Cezary Miszta, Mateusz Praszelik i Michał Karbownik.



W kadrze na obóz zabrakło miejsca dla Jose Kante, Chrisa Philippsa i Cristiana Pasquato. Wszyscy trzej mogą rozglądać się za nowym pracodawcą i najprawdopodobniej już zimą odejdą z Legii.

Z drużyną do Portugalii nie pojedzie też Krzysztof Mączyński, który rozpocznie przygotowania z drugą drużyną. W kadrze nie ma też Tomasza Jodłowca, którego wypożyczenie do Piasta Gliwice dobiegło końca. On także prawdopodobnie opuści klub.

Kadra Legii na zgrupowanie w Portugalii:

Bramkarze: Radosław Majecki, Radosław Cierzniak, Arkadiusz Malarz, Cezary Miszta,

Obrońcy: Michał Pazdan, Inaki Astiz, Mateusz Wieteska, Adam Hlousek, Paweł Stolarski, William Remy, Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha,

Pomocnicy: Domagoj Antolić, Michał Kucharczyk, Marko Veszović, Dominik Nagy, Kasper Hamalainen, Andre Martins, Cafu, Miroslav Radović, Sebastian Szymański, Salvador Agra, Mateusz Praszelik, Michał Karbownik,

Napastnicy: Carlitos, Jarosław Niezgoda, Sandro Kulenović.



