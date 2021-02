Kamil Grosicki jest blisko powrotu do Legii Warszawa. Piłkarz spotkał się już nawet z właścicielem klubu Dariuszem Mioduskim.

Kamil Grosicki chciałby wrócić do Legii, aby dobrze przygotować się do mistrzostw Europy i zacząć regularnie grać. W West Bromwich Albion nie ma na to szans.

Portal legia.net poinformował, że doszło już do spotkania "Grosika" z właścicielem warszawskiego klubu Dariuszem Mioduskim. Panowie ustalili warunki indywidualnego kontraktu zawodnika. Problem w tym, że reprezentant Polski ma bardzo duże wymagania finansowe.

Legia musi więc znaleźć pieniądze na pokrycie pensji Grosickiego. Możliwe, że piłkarz dołączy do mistrza Polski na zasadzie półrocznego wypożyczenia, a część jego uposażenia płacić będzie angielski klub. Jednocześnie legia.net informuje też, że piłkarz miałby podpisać z Legią półtora roczny kontrakt z opcją przedłużenia.



