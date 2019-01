Kacper Kostorz podpisał kontrakt z Legią Warszawa, poinformował klub na stronie internetowej. 19-letni zawodnik, który występuje na pozycji ofensywnego pomocnika lub napastnika, związał się z klubem z Łazienkowskiej na 3,5 roku. Do końca sezonu piłkarz zostanie jednak wypożyczony z powrotem do Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Zdjęcie Kacper Kostorz (z piłką) /Jakub Ziemianin /PAP

Na poziomie Fortuna 1. Ligi w barwach Podbeskidzia Kostorz zadebiutował jako 18-latek w sezonie 2017/18. W obecnych rozgrywkach wystąpił w 20 z 21 spotkań, w których zanotował dwie bramki i trzy asysty, rozegrał również dwa spotkania w Pucharze Polski. Powoływany do kadry U19 (debiut we wrześniu 2017 roku) i U20 (zagrał w towarzyskim meczu z Ukrainą w listopadzie ubiegłego roku).

"Klub zrobił na mnie ogromne wrażenie. Kiedy wchodzi się do budynku, od razu widać, jak dużym klubem jest Legia Warszawa. Widok stadionu, otoczka panująca wewnątrz klubowych pomieszczeń, też wzbudziły we mnie bardzo pozytywne odczucia. Przenosiny do Legii to spełnienie marzeń. Jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie sądziłem, że mogę trafić do tak wielkiej drużyny" - opowiadał o transferze Kostorz, cytowany przez stronę internetową mistrza Polski.

Do Legii dołączył w sobotę także Kacper Skibicki. 17-latek mogący występować na pozycji ofensywnego pomocnika lub napastnika do drużyny "Wojskowych" przeszedł z II-ligowej Olimpii Grudziądz. Podpisał trzyletni kontrakt.

"Transfer do Legii to spełnienie marzeń, które musi zostać poparte ciężką pracą. Co prawda stadionu od środka na żywo jeszcze nie widziałem, ale często miałem okazję podziwiać go w telewizji i zawsze robił na mnie wrażenie. Bardzo imponuje mi cały ośrodek klubowy, który miałem okazję zobaczyć" - stwierdził Skibicki.