Legia Warszawa. Jose Kante kontuzjowany

Jose Kante nie ma szczęścia do urazów. Napastnik Legii Warszawa nabawił się kolejnej kontuzji podczas okresu przygotowawczego.

Kante zimą przewidziany był do odejścia z Legii, dlatego też nie znalazł się w składzie na zimowe zgrupowanie pierwszej drużyny.

Napastnik w tym czasie trenował z zespołem rezerw. Jak informuje Legia.net, to właśnie w czasie treningu reprezentant Giwnei nabawił się kontuzji kolana.



Naciągnięcie więzadła pobocznego w kolanie może okazać się sporym problemem, bowiem kontuzja prawdopodobnie storpeduje ewentualny transfer zawodnika. Oznacza to, że Kante może "utknąć" w Legii, gdzie nie cieszył się szczególnym zaufaniem Czesława Michniewicza.



W tym sezonie napastnik wystąpił w siedmiu spotkaniach, zdobył jedną bramkę. Piłkarzem Legii jest od lata 2018 roku. W międzyczasie był wypożyczony do hiszpańskiego Gimnastic.

Zdjęcie Jose Kante / Jan Bielecki / East News

WG