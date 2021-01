Legia Warszawa nawiązała oficjalną współpracę z Johnem Parkiem, który - jak ogłoszono - został w stołecznym klubie szefem rekrutacji międzynarodowej. - Szukałem odpowiedniego projektu od kilku miesięcy. Po prostu poczułem, że to właściwy wybór - powiedział na przywitanie.

Tym samym potwierdziły się medialne spekulacje, które krążyły w przestrzeni publicznej od kilku dni. Szkot ma zadbać o to, by transfery dokonywane przez Legię poza granicami kraju cechowały się wysokim stopniem efektywności. Inaczej mówiąc - by zwracały się z wysokim procentem.

Park nie jest w świecie futbolu postacią anonimową. Kibice kojarzą go najmocniej z okresem pracy w Celticu Glasgow (lata 2007-16) w roli dyrektora sportowego, a także szefa skautingu, trenera młodzieży i analityka. To za jego sprawą do klubu trafili m.in. Virgil van Dijk, Moussa Dembele czy Scott Brown.

Na sprzedaży zawodników sprowadzonych przez Parka Celtic zarobił w sumie 80 mln funtów.

- Spędziliśmy dużo czasu na rozmowach o Legii, naszych celach oraz wyzwaniach i wierzę, że John będzie istotnym wzmocnieniem naszego pionu sportowego. Radek Kucharski, z którym John bezpośrednio współpracuje, miał dotychczas w swoim zespole kilku wartościowych zagranicznych skautów, a teraz ten skład uzupełniamy o mocnego lidera - powiedział prezes Legii, Dariusz Mioduski, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Za skauting krajowy w dalszym ciągu odpowiada były gracz stołecznego zespołu, Tomasz Kiełbowicz. On również będzie jednak z Parkiem w stałym kontakcie.

- Szukałem odpowiedniego projektu od kilku miesięcy, wykonując w międzyczasie różne role doradcze, aż zdecydowałem, że nadszedł właściwy czas, żeby pracować dla jednego klubu. Miałem kilka ciekawych ofert pracy w innych miejscach, ale po odwiedzeniu w grudniu Legia Training Center, poznaniu pracujących tam osób, wartościowych spotkaniach na wspaniałym stadionie Legii, po prostu poczułem, że to właściwy wybór - powiedział na przywitanie Park.

