Szybki powrót gwiazdy Ekstraklasy do naszej ligi stał się faktem. Joel Valencia został wypożyczony do końca sezonu do Legii Warszawa z angielskiego Brentford FC.

W minionym sezonie były piłkarz Piasta Gliwice wystąpił w 19 meczach na zapleczu angielskiej Premier League i zdobył jednego gola.

25-letni Ekwadorczyk był zawodnikiem Piasta w latach 2017-19.

Żywiołowy pomocnik w 2019 roku świętował ze śląskim klubem mistrzostwo Polski i został wybrany najlepszym piłkarzem Ekstraklasy.



- Legia to największy klub w Polsce, wszystko wygląda tu bardzo dobrze. Stadion i kibice robią niesamowite wrażenie. Byłem tutaj, ale nie mogłem zagrać, dlatego mam nadzieję poczuć wspaniałą atmosferę. Oczekuję, że ponownie zostanę mistrzem Polski. Wiem, że drużyna gra o fazę grupową Ligę Europy, chciałbym zajść w tych rozgrywkach jak najdalej - mówi Joel Valencia, cytowany na stronie Legii.

Z przyjściem piłkarza do Legii wiążą w klubie ze stolicy wielkie nadzieje.

- Joel Valencia to zawodnik, który już udowodnił, że ma wszelkie predyspozycje, żeby zostać czołowym zawodnikiem naszej ligi. Gorszy okres, którego doświadczył ostatnio, może go tylko odpowiednio zmotywować do pokazania pełni swoich piłkarskich umiejętności. Ten ruch transferowy stworzy nam wiele nowych możliwości w kontekście rozwiązań boiskowych oraz podniesie jakość kadry. Cieszy mnie determinacja Joela, który jest gotowy na nowe wyzwanie i walkę o założone cele - powiedział dyrektor sportowy Legii Radosław Kucharski.

Jak informował "Super Express", Legia nie musi płacić za wypożyczenie Valencii. Po sezonie wróci on do Brentford, ale Legia będzie miała procent od jego przyszłego transferu.

