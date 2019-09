Tuż przed zamknięciem okienka transferowego Legia Warszawa pożegnała się z dwoma piłkarzami. Tomasz Jodłowiec przeszedł do Piasta Gliwice na zasadzie transferu definitywnego, a chorwacki napastnik Sandro Kulenović przeniósł się do Dinama Zagrzeb.

Jodłowiec został zawodnikiem Legii 19 lutego 2013 roku i pięć razy wywalczył z nią mistrzostwo kraju, a czterokrotnie sięgnął po Puchar Polski. W jej barwach wystąpił w 202 meczach, zdobywając 19 goli.

Do Piasta przeniósł się na zasadzie wypożyczenia 24 stycznia 2018 roku i z tym klubem również wywalczył tytuł w Ekstraklasie. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu prawie 34-letni pomocnik wrócił do Warszawy, ale teraz przeniósł się na stałe do drużyny z Gliwic.

Kulenovic trafił do Legii latem 2016 roku właśnie z Dinama, gdzie grał jako junior. W pierwszej drużynie Legii rozegrał 36 spotkań, zdobywając sześć bramek.



W sezonie 2017/18 był wypożyczony do Juventusu Primavera, czyli młodzieżowej drużyny słynnego włoskiego klubu.

W bieżącym sezonie Kulenović był ulubieńcem trenera Aleksandara Vukovicia i najczęściej grał w wyjściowym składzie, mimo że często był krytykowany.



19-letni napastnik w klubie z Zagrzebia spotka się z Damianem Kądziorem.