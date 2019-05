Javier Ajenjo Hyjek może trafić do Legii Warszawa - donosi "Przegląd Sportowy". Reprezentant Polski juniorów jest piłkarzem Atletico Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybka kontra" - Co doprowadziło do degrengolady Lecha i Legii? Wideo INTERIA.TV

18-letni Hyjek to środkowy pomocnik, występujący w młodzieżowych drużynach Atletico. Jego kontrakt z madrycką drużyną wygasa 30 czerwca. Według "PS" Legia nie odpuści transferu piłkarza nawet wtedy, gdy Hyjek ostatecznie przedłuży umowę w stolicy Hiszpanii. Wówczas wicemistrzowie Polski będą starać się wypożyczyć nastolatka.



Hyjek urodził się w Madrycie, ale jego matka pochodzi z Mielca. Młody pomocnik występuje w juniorskich reprezentacjach Polski. W kadrze do lat 18 zagrał dotąd trzykrotnie, strzelił jednego gola.



W Legii Hyjek ma być alternatywą dla transferu Marcela Zylli. Piłkarz młodzieżowych drużyn Bayernu Monachium, powołany przez Jacka Magierę na mistrzostwa świata do lat 20, nie jest bowiem przekonany do przenosin do Polski. Legia miała złożyć mu ofertę, ale 19-latek rozważa też wypożyczenie do drugiej Bundesligi.



Legia zakończyła ostatni sezon Ekstraklasy na drugim miejscu, za Piastem Gliwice. Na razie zakontraktowała dwóch nowych piłkarzy przed kolejnym sezonem - 19-letniego Kacpra Kostorza z Podbeskidzia Bielsko-Biała i o rok młodszego Kacpra Skibickiego z Olimpii Grudziądz.



Grupa mistrzowska Ekstraklasy: wyniki, tabela, strzelcy