Jarosław Niezgoda jest już w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma przejść testy medyczne przed transferem do Portland Timbers. Legia Warszawa może zarobić na tym transferze nawet pięć milionów euro.

Niezgoda rozgrywa bardzo dobry sezon. Na początku Aleksandar Vuković na niego nie stawiał, ale po odejściu Carlitosa przekonał się do 24-latka. Ten odwdzięczył się zdobyciem 14 goli, dzięki czemu jest najlepszym strzelcem PKO Ekstraklasy.

Jego dobra forma nie uszła uwadze zagranicznych klubów i ma przenieść się do Stanów Zjednoczonych. To ostatnio modny kierunek, wśród piłkarzy, którzy opuszczają naszą ligę. Ostatnio za ocean przeniósł się Adam Buksa, a wcześniej ten sam kierunek obrali Zdenek Ondraszek z Wisły Kraków czy Przemysław Frankowski z Jagiellonii Białystok.

Napastnik Legii przeniesie się do występującego w MLS Portland Timbers. W zakończonym sezonie ta drużyna zajęła szóste miejsce w konferencji zachodniej, ale odpadła już w pierwszej rundzie play-off. Lepszy okazał się Real Salt Lake, który wygrał 2-1.

Niezgoda był obecny na meczu NBA pomiędzy Portland Trail Blazers z Milwaukee Bucks. Razem z Dario Żupariciem zostali pokazani na telebimie i przedstawieni jako nowi zawodnicy piłkarskiej drużyny.

Niezgoda ma podpisać z Portland Timbers trzyletni kontrakt. Amerykański klub zapłaci za niego Legii od 3,5 do nawet pięciu milionów euro. Dzięki temu może zostać czwartym najdroższym transferem w historii Ekstraklasy. Za taką samą kwotę z Cracovii do Leicester przechodził Bartosz Kapustka. O 250 tysięcy euro droższy był Adrian Mierzejewski, a o pół miliona Sebastian Szymański. Rekordzistą jest Jan Bednarek, który z Lecha Poznań do Southampton przeniósł się za sześć milionów euro.

