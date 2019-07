Iuri Medeiros oficjalnie został w piątek piłkarzem 1. FC Nuernberg. Portugalczyk podpisał ze spadkowiczem z 1. Bundesligi czteroletni kontrakt.

Już w czwartek niemieckie media donosiły, że transfer 25-letniego ofensywnego pomocnika do Nuernberg jest bardzo bliski. Ostatecznie transakcję sfinalizowano w piątek. Według medialnych doniesień, Medeiros kosztował niemieckiego drugoligowca trzy miliony euro.



- Nuernberg to wielki klub w Niemczech, który zdecydowanie powinien występować w pierwszej Bundeslidze. Po rozmowach z ludźmi odpowiedzialnymi za klub zrozumiałem, że mogę w pełni identyfikować się z celami FCN - podkreśla Medeiros, cytowany przez oficjalną stronę klubu.





Portugalczyk wiosnę spędził w Legii Warszawa, która wypożyczyła go ze Sportingu. Mimo że kilka razy pokazał w Ekstraklasie nieprzeciętne umiejętności, robił to rzadziej, niż spodziewali się szefowie Legii. Rozegrał w polskiej lidze 14 meczów, strzelił w nich trzy gole. Pobyt nad Wisłą zakończył zgrzytem - trener Aleksandar Vuković w meczu 35. kolejki Ekstraklasy ściągnął go z boiska jeszcze przed końcem pierwszej połowy.



Wtedy stało się jasne, że dni Medeirosa przy ul. Łazienkowskiej są policzone nie tylko ze względu na wygórowaną cenę wykupu, który miał kosztować Legię sześć milionów euro. Po zakończeniu sezonu wrócił do Sportingu, ale tam nie miał szans na grę.



