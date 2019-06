Były reprezentant Polski znów zagra w Legii Warszawa. Igor Lewczuk w środę pojawił się na testach medycznych w stolicy.

Jeśli 34-letni piłkarz pozytywnie przejdzie badania, podpisze kontrakt z warszawską drużyną. Będzie to dla niego powrót do Legii po trzech latach spędzonych w Bordeaux. W tym czasie wystąpił w 38 spotkaniach francuskiej Ligue 1, ale ostatniego sezonu nie zaliczy do udanych - na ligowych murawach pojawił się tylko sześciokrotnie.

Francuzi, którzy kupili Lewczuka za około milion euro, nie zdecydowali się więc na przedłużenie wygasającego z końcem czerwca kontraktu Polaka. Obrońcę kusił Raków Częstochowa, beniaminek Ekstraklasy, ale ostatecznie piłkarz najprawdopodobniej powalczy o wyższe cele.



W latach 2014-2017 Lewczuk zdobył z Legią dwa mistrzostwa i dwa Puchary Polski. Wcześniej grał m.in. w Jagiellonii Białystok, Piaście Gliwice i Ruchu Chorzów. Kiedy reprezentację Polski prowadził Adam Nawałka, mógł liczyć na powołania do kadry - zanotował w niej dwa mecze.



